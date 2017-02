McDonald’s zomba de cafeterias em novo comercial para o mercado britânico

Querendo valorizar seu produto num mercado repleto de cafeterias que fazem do café quase uma arte, uma filosofia, um estilo de vida, o McDonald’s acaba de lançar esse comercial que tira sarro do que a rede de fast-food considera frescura e complicaçao demais. Será que cola? A criaçao é da Leo Burnett UK, saiu no More About Advertising.

