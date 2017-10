Medium envia uma carta para a internet no 1º comercial da marca – assista aqui

O Medium está determinado em se firmar como a plataforma onde vc encontra o melhor conteúdo da internet. Para reforçar esse posicionamento, 5 anos depois de ser lançado, o site divulgou nessa 3ª feira seu 1º anúncio – uma carta endereçada à internet. O vídeo é ao mesmo tempo um afago e uma crítica à rede mundial de computadores, que surgiu representando possibilidades ilimitadas e hoje, de certa forma, se resume a taxas de cliques, descreve o AdFreak. “Nossos olhos se tornaram a moeda, mas costumavam ser nossa maneira de ver o mundo. Agora, ideias inteligentes se perdem num mar de anúncios e caça-cliques. Esse nao é o seu estilo, internet”, diz um trecho da carta. O anúncio vem no mesmo dia em que o Medium abre ao público seu ‘Partner Program’, criando o 1º paywall aberto para escritores e publishers online. Através do programa, quem publica pode ganhar dinheiro com base no engajamento de seus leitores. Atualmente o Medium é acessado por 60 milhoes de pessoas por mês, com 12 mil artigos publicados diariamente. Leia mais aqui.

