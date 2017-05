Medo de voar ganha nova perspectiva nesse comercial de uma companhia aérea

A Royal Jordanian resolveu abordar o medo de voar a partir de uma nova perspectiva. Nesse comercial criado pela Ogilvy, mostra como se sente um árabe prestes a viajar de aviao. “Eu nao tenho medo de voar. Eu nao tenho medo do risco envolvido. Eu tenho medo de acabar num lugar onde eu nao quero ir. Medo de ficar preso num lugar onde as pessoas me olham diferente. Tenho medo dos ‘e se’. E se algo errado acontecer e eles nao acreditarem em mim?“, diz o personagem que se vê cercado por olhares estranhos dos outros passageiros. “Eles olham para mim e só vêem uma cor, um nome, uma barba, um livro. Eu nao tenho medo de voar, mas as pessoas ao meu redor têm medo de mim. Pessoas que têm medo discriminam. Aqueles que sofrem preconceito têm mais medo ainda“, conclui. Segundo a Ogilvy, o comercial nao pretende reforçar estereótipos, mas sim falar sobre discriminaçao. Já para a Adweek, uma das grandes tragédias de viver sob o medo do terrorismo é o efeito sobre a forma como tratamos o próximo. “O medo nos faz esquecer que nossos viloes imaginários criam vítimas nao intencionais.” :-( Via DesignTAXI.

