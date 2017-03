Melitta promove bate-papo com mulheres inspiradoras em live interativo

A Melitta anuncia a 1ª ediçao do “Café com Elas”, um bate-papo com histórias e experiências de mulheres que inovaram na sociedade. É com essa proposta que acontecerá o 1º live promovido pela marca. O bate-papo será nesta 4ª feira, dia 22, às 14:00, na página oficial da marca no Facebook. A açao, criada pela W3haus, terá à frente a jornalista e coach Bruna Fioreti. A formadora de opiniao conversará com Ana Luisa Correard, fundadora do M’ana (Mulher Conserta para Mulher) e Gelma Franco, empresária, gestora do Museu do Café e fundadora do IL Barista Cafés Especiais. “Será um bate-papo leve, com discussoes voltadas a inovaçao, criatividade, calor humano e colaboraçao. Convidamos mulheres com diferentes perfis e que sao destaque em seus setores“, comenta Joao Michaliszyn, gerente de produto da Melitta do Brasil. A Melitta, a propósito, foi criada por Melitta Bentz, mulher inovadora que inventou o 1º filtro de papel de passar café.

