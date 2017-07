Mendigo, 23, procura no Tinder alguém para se esquentar – viu isso?

Já conhece o Doe um Match? Projeto de Luan Almeida, o perfil no Tinder avisa que, assim como os usuários do aplicativo procuram alguém para se esquentar, moradores de rua também procuram o mesmo – e esse alguém pode ser você, através da doaçao de alguma roupa de frio. Funciona assim – as pessoas vêem o perfil do morador de rua no Tinder e dao Match. Em seguida os organizadores da iniciativa conversam com o usuário para combinar a forma de receber a doaçao. As doaçoes sao recolhidas e destinadas a instituiçoes, como o Entrega por SP. Saiba mais na página do projeto no Facebook.

publicidade publicidade