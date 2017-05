Mercado publicitário | WMcCann anuncia promoçao no Planejamento

A WMcCann acaba de anunciar a promoçao de duas profissionais na área de Planejamento. Juliana Meirelles passa a ser diretora de planejamento em Sao Paulo e Luiza Portella ocupará o mesmo cargo na filial do Rio de Janeiro. Ambas fazem parte da equipe da Debora Nitta, vice-presidente do setor. Juliana está há 12 anos no mercado e 5 anos e meio na agência. Já trabalhou com as principais contas da casa, como Latam, General Mills, Nestlé e Mastercard. Luiza tem 9 anos de mercado publicitário e está desde 2013 na WMcCann, onde atende prioritariamente TIM, Zona Sul, UVA e EVEN e agora assume a direçao também de Coca-Cola e L’Oréal.

