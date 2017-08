Mergulhando na leitura | Monstro do Lago Ness agora é também um marca-página

Ele já virou concha, espumadeira, infusor de chá e pegador de macarrao. Agora, o monstro do Lago Ness é também um marca-páginas – mais um oferecimento das mentes criativas da OTOTO Design. Para um “mergulho profundo no enredo” e a garantia de uma “leitura lendária”, dizem seus criadores. Posicionado na página que marca a pausa da sua leitura, o ‘Nessie Tale Bookmark’ deixa à mostra o pescoço, parte do dorso e a cauda do monstro. À venda aqui por USD 9, cerca de R$ 30.

