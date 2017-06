Mesmo com negociaçao fracassada, Record, SBT e RedeTV! devem voltar à TV paga

A briga entre TV aberta e TV paga que começou no início do ano parece estar chegando ao fim. Record, SBT e RedeTV!, mesmo sem entrar em acordo com as operadoras de TV por assinatura, devem voltar a exibir seus sinais para os clientes da Net, Sky, Claro, Vivo e Oi. Segundo notícia do Mauricio Stycer, os 3 canais – que juntos formam a ‘Simba’ – cansaram de esperar por um acordo de remuneraçao com as operadoras. A proposta inicial, que era de R$ 15 por assinante em abril, passou para R$ 1,50 por assinante pelo pacote com as 3 redes no final de maio. Mesmo assim, as operadoras nao recuaram – e agora quem recua é a Simba, sob o pretexto de que está atendendo a um pedido de associaçoes de defesa do consumidor, o Inadec (Instituto Nacional de Defesa do Consumidor) e a Proteste. “Na visao das emissoras que formam a Simba nao se trata de um recuo, mas um gesto de conciliaçao que vai aumentar a pressao sobre as operadoras”, diz Stycer, mas “na prática, é o reconhecimento de que a estratégia de conflito, deflagrada em 29 de março, nao funcionou.”

