Metrô de Londres atualiza mapa, facilita a vida de quem sofre de ansiedade e claustrofobia

A Transport for London (TfL) divulgou um novo mapa do metrô londrino que promete facilitar a vida de quem sofre de distúrbios como ansiedade e claustrofobia. À primeira vista, parece o mapa padrao. A diferença está nas partes em cinza, que mostram as seçoes subterrâneas do metrô, além dos trechos com túneis. Ou seja, pessoas que preferem evitar longos trajetos no subsolo ou nao se sentem bem passando em túneis podem planejar sua viagem de acordo. Cerca de metade das 270 estaçoes do metrô de Londres ficam acima do solo – as únicas linhas que ficam completamente abaixo da terra sao a Victoria e a Waterloo & City. A iniciativa pode até parecer bobagem, mas certamente será muito apreciada por quem sofre de pânico ou sente-se mal em espaços fechados – usuários do transporte público para os quais uma simples viagem de metrô pode ser um verdadeiro suplício. Segundo o Shortlist, a novidade é um esforço da TfL para melhorar os serviços de transporte para todos na capital inglesa, e já está sendo elogiada por entidades como a Anxiety UK.

