Metropolitan Museum of Art se recusa a remover obra de arte considerada sugestiva

O Metropolitan Museum of Art, de Nova Iorque, se recusou a remover um quadro que, segundo abaixo-assinado online, sexualiza a imagem de uma garota. Intitulado ‘Thérèse Dreaming’, a pintura de 1938, do artista Balthasar Klossowski, mostra uma menina de 12 ou 13 anos sentada com os olhos fechados e as maos na cabeça. Uma de suas pernas está dobrada e o pé apoiado na cadeira, deixando expostas suas roupas íntimas. Para Mia Merrill, que iniciou a petiçao, o quadro “romantiza a sexualizaçao de uma criança” e é “perturbador que o Met exponha orgulhosamente uma imagem como essa” Ela acusa o museu de “romantizar o voyeurismo e a objetificaçao de crianças”. Ken Weine, responsável pela comunicaçao do museu, explicou que o Met nao removerá a obra porque “momentos como esse proporcionam uma oportunidade para conversa” – “A arte visual é um dos meios mais significativos que nós temos para refletir tanto sobre o passado quanto sobre o presente e encorajar a contínua evoluçao da cultura existente através da discussao bem informada e do respeito pela expressao criativa”, acrescentou. Via DesignTAXI.

