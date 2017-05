“Mexeu comigo também” | texto do Adonis sobre o caso José Mayer

Texto do Adonis Alonso publicado na ediçao de maio/2017 da Avianca em Revista, publicaçao de bordo da Avianca

“O poder das redes sociais é imensurável. Para o bem e para o mal. Melhor que seja para o bem, como no caso da campanha ‘Mexeu com uma, mexeu com todas’, que uniu atrizes, roteiristas, produtoras e funcionárias da Rede Globo de Televisao.

Milhoes de cliques comprovam a eficácia do movimento contra o assédio sexual no trabalho. Sim, a figurinista Susllen Tonani estava trabalhando enquanto suportava as investidas do ator José Mayer, galã sexagenário, que talvez ainda viva a ilusao de seu poder de seduçao de épocas mais remotas.

Ao contrário da maioria das mulheres, que por vergonha, culpa ou outro sentimento qualquer, nao denunciam esse tipo de violência, ela decidiu falar. A emissora, após um período de avaliaçao do relato da figurinista, foi obrigada a tomar providências em razao das proporçoes que o caso tomou. E só foi assim porque as mulheres da Globo resolveram defender uma colega de trabalho.

Atrizes famosas ganharam a mídia e principalmente as redes sociais com suas camisetas estampando a frase que se tornou célebre na luta feminina contra a violência sexual. A frase ‘Mexeu com uma, mexeu com todas’ surgiu num cartaz empunhado em ato nas ruas, e a cineasta Sandra Werneck pegou emprestada para batizar seu documentário que estreou neste início de maio.

A luta em defesa da mulher ganha cada vez mais apoio – passados quase 11 anos da promulgaçao da Lei Maria da Penha, inspirada na batalha que a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, hoje com 71 anos, travava para condenar o marido agressor.

O tempo ainda nao foi suficiente para a educaçao masculina, que traduz assédio por piada, brincadeira ou galanteio. ‘Mexeu com uma, mexeu com todas’ se transformou em bandeira e uniao feminina pela conscientizaçao do que é crime na lei.

Campanhas do movimento ‘He For She’, da ONU, tratam da defesa da mulher em qualquer situaçao, inclusive sexual. De carona, uma série de entidades e ONGs fazem o mesmo. Usam a TV, rádio, jornal e revistas. Mas, principalmente, disseminam seus conceitos pelas rede sociais.

As mesmas redes sociais que nao aceitaram, inicialmente, a negativa do galã de novela e menos ainda as justificativas após admitir sua culpa. Ele alegou a educaçao de toda uma geraçao que considera, segundo ele, assédio como brincadeira. Até sua geraçao se revoltou. Ele mexeu com uma, com todas, com todos e comigo também.”