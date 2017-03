México criou uma nuvem que faz chover tequila – tudo em nome do turismo

Para promover o México como destino turístico para os alemaes, a Lapiz, unidade da Leo Burnett, apelou para o “atributo” mexicano que a Alemanha mais ama – a tequila. Como explica a agência, ela usou “umidificadores ultrassônicos para vibrar a tequila em uma frequência que a transformou em uma névoa visível. A névoa de tequila entao se condensou em forma líquida e caiu em forma de gotas de chuva”. Resumindo – eles criaram uma nuvem de tequila (!), estrategicamente colocada em uma exibiçao em Berlim durante o mês mais chuvoso do ano na Alemanha. Pra completar, a Lapiz programou a nuvem para que ela fizesse chover a bebida apenas quando chovia de verdade na Alemanha, o que aconteceu com muita frequência durante a exibiçao. Assista ao vídeo e veja como funcionou. A propósito, a Leo Burnett avisa que a ‘Tequila Cloud‘ vai viajar pelo mundo, entao cheque a previsao do tempo na sua cidade. ;-) Saiu no AdFreak.

Veja também: Bar em Londres tem ‘nuvem de álcool’ – para ficar bêbado, basta respirar (!)

The first cloud that rains tequila. 🍸 #tequilacloud #visitmexico Uma publicação compartilhada por VisitMexico (@visitmexico) em Mar 9, 2017 às 5:41 PST

#tequilacloud Serving free shots of delicious Silver Tequila since 2016. Come to Urban Spree, Revaler Strasse 99 for a taste #mexico #travel #tequila #art #berlin Uma publicação compartilhada por Ernesto Adduci (@eadduci) em Mar 10, 2017 às 7:31 PST

