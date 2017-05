Michel Temer é destaque na TIME – 1 dos 5 líderes mais impopulares do que Trump

A popularidade de Donald Trump nao é das melhores – sua taxa de aprovaçao beira os 40% –, mas a revista TIME aponta que, “acredite ou nao, Trump está se saindo bem comparado a alguns outros líderes de governo mundiais”. Um desses outros líderes é Michel Temer. A publicaçao diz que suceder um presidente removido do cargo através de um impeachment deveria ser fácil, já que as expectativas nesse caso estao baixas, mas que Temer, com um único dígito de aprovaçao, descobriu que tomar o lugar de Dilma Rousseff “nao tem sido um passeio no parque”. A revista cita ainda os mais recentes escândalos de corrupçao revelados pela delaçao de Joesley Batista, dono da JBS, como a gota d’água que pode torná-lo o 2º presidente consecutivo a sofrer impeachment no Brasil. Além de Temer, a lista dos líderes menos populares que Trump traz ainda os nomes de Nicolas Maduro, presidente da Venezuela, Jacob Zuma, presidente da África do Sul, Najib Razak, primeiro-ministro da Malásia e Alex Tsipras, primeiro-ministro da Grécia. | Foto: Mateus Bonomi/AP

