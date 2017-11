Micróbios com ‘cabelo comprido’ sao batizados em homenagem ao Rush

Os nomes dos 3 membros do Rush (Geddy Lee, Neil Peart e Alex Lifeson) batizaram novos micróbios descobertos nas tripas de cupins por pesquisadores da Universidade de Columbia. Patrick Keeling, um dos autores do estudo, disse que um colega espanhol pediu a ele que recomendasse música canadense, e ele citou o Rush. Nao deu outra. Quando descobriram os micróbios, o espanhol disse a ele: “esses micróbios que estamos encontrando têm cabelo longo igual o daqueles caras!“. De fato, o flagelo desses micróbios é bastante longo, lembrando um cabelo comprido. Nasceram daí os nomes deles: Pseudotrichonympha leei, Pseudotrichonympha lifesoni e Pseudotrichonympha pearti. Nota do A.V. Club.

