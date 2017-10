Microsoft decide acabar com o Kinect – tecnologia ganha sobrevida no iPhone X

Após 7 anos, a Microsoft decidiu parar de produzir o Kinect, a tecnologia sensora de movimentos e de reconhecimento de voz do Xbox. Esse acessório emite milhares de raios infravermelhos que capturam os movimentos de qualquer objeto que bloqueie esses raios. Mas, na indústria do videogame, o conceito de jogar com o corpo no lugar do joystick ou do teclado nunca de fato decolou. Mesmo assim, a tecnologia do Kinect veio para ficar. A startup israelense PrimaSense, responsável pelo acessório, foi comprada pela Apple em 2013, e a gigante rival da Microsoft resolveu finalmente utilizar essa tecnologia no iPhone X, no qual algoritmos parecidos com os do Kinect farao reconhecimento facial do usuário. Nota do Gizmodo.

publicidade publicidade