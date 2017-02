Mídia estrangeira denuncia degradaçao das instalaçoes olímpicas no Rio

Quem conhece o Gizmodo sabe que o site nao tem papas na língua. Em matéria intitulada ‘Instalaçoes olímpicas do Rio parecem o inferno apenas 6 meses depois dos jogos’, a publicaçao nao poupa críticas ao descaso que levou a estrutura construída para os Jogos Olímpicos se deteriorar em tao pouco tempo. Diz também que já vislumbrava esse cenário ainda antes das Olimpíadas, visto que a cidade foi incapaz, por exemplo, de limpar a Baía de Guanabara, onde nadadores e remadores competiram por medalhas. Menciona as décadas de desigualdade e decadência urbana, as “cachoeiras de esgoto” nas favelas e as elevadas taxas de criminalidade como exemplo de que as instalaçoes olímpicas caindo aos pedaços sao “a boa notícia”, e que nao vê uma luz no fim do túnel, já que a cidade está quebrada. O site também ironiza a declaraçao de Daélcio de Freitas, porta-voz da Odebrecht, que disse à CNN que a grama e os assentos do Maracanã estao danificados, mas que a maior preocupaçao é com a segurança das pessoas que vao ao estádio – “(…) precisamos nos certificar de que o teto do estádio nao esteja comprometido”. Para o Gizmodo, é o mesmo que dizer que a coisa nao está tao ruim assim, já que blocos de concreto ainda nao estao caindo na cabeça das pessoas. :-( Outros veículos como Guardian, Business Insider e Sports Illustrated também publicaram matérias sobre o estado lamentável dos locais onde, há tao pouco tempo, atletas do mundo todo celebravam a maior festa do esporte mundial.

