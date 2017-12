Ministro das Finanças de Portugal eleito presidente do Eurogrupo

Mário Centeno é o nome dele e na última 2ª feira foi o mais votado, entre mais 2 candidatos, para presidente do Eurogrupo – o fórum de ministro das Finanças dos países da zona euro. Saudado até pelos adversários da sua política anti-austeridade, o ministro das Finanças do governo do primeiro-ministro António Costa afirmou que “é uma honra ser o próximo presidente do Eurogrupo”. Sem deixar de sublinhar que o “trabalho tem de ser feito por todos os membros que pertencem ao euro, Comissao, instituiçoes europeias”. Mário Centeno foi o candidato oficial do Partido Socialista Europeu nesta eleiçao e para o líder do grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu (PE), Gianni Pittella, a eleiçao de Centeno “é uma vitória pelo futuro da Europa e por todos os que lutamos para nos livrar da cegueira da austeridade”, disse Pittella em comunicado. Centeno “conseguiu aplicar uma política econômica credível em Portugal, recuperando as finanças públicas e retomando o caminho do crescimento”, salientou. Mário Centeno iniciará em meados de janeiro um mandato de 2 anos e meio, até meados de 2020. Entre os seus grandes desafios estao concluir o programa de assistência na Grécia, bem como a reforma da Uniao Econômica e Monetária da UE.

