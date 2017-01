Ministro Teori Zavascki estava entre os passageiros de aviao que caiu em Paraty

Acaba de sair na Folha – segundo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato na corte, estava na lista de passageiros do aviao modelo BE9L King Air que caiu na tarde desta 5ª feira em Paraty, com 4 ocupantes a bordo. Segundo a BBC, a família do ministro confirma que Teori estava a bordo e diz esperar por um milagre. Até o momento, nao há informaçoes sobre possíveis sobreviventes. Neste momento, ‘Teori Zavascki’, ‘Ministro Teori’ e ‘Parati’ já estao entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil. | Imagem: @aeroagora

Atualizaçao às 17:56: O Radar On-Line, da Veja, informa que a morte do ministro Teori Zavascki foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Ele deve ser velado no STF e será enterrado em Santa Catarina, estado em que nasceu.

Atualizaçao às 18:12: Francisco Prehn Zavascki, filho de Teori Zavascki, acaba de confirmar, em post no Facebook, a morte do ministro do STF.

