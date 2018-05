Morre, aos 86 anos, Alberto Dines, fundador do Observatório da Imprensa

Morreu, na manhã desta 3ª feira, 22 de maio, aos 86 anos, o jornalista Alberto Dines. O fundador do ‘Observatório da Imprensa’ estava internado no hospital Albert Einstein. Em post no Facebook, a equipe do Observatório declarou – “É com profunda tristeza que a equipe do Observatório da Imprensa comunica o falecimento de seu fundador, Alberto Dines (1932-2018) na manhã de hoje no hospital Albert Einstein, em Sao Paulo. Estamos preparando uma ediçao especial sobre o legado do Mestre Dines a ser publicada em breve.” Ao longo de sua carreira, Dines foi diretor de grandes jornais como ‘Última Hora’ e ‘Jornal do Brasil’. Em 1994 criou o Observatório da Imprensa, veículo que faz uma análise crítica da atuaçao da mídia brasileira. Leia mais sobre Dines e sua trajetória nessa matéria do Jornal do Brasil e acompanhe a repercussao da notícia no Moment reproduzido logo abaixo.

Jornalista Alberto Dines morre aos 86 anos



publicidade publicidade