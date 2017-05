Morre, aos 86 anos, o publicitário José Zaragoza – o Z da DPZ

Morreu nesta 2ª feira, dia 15 de maio, aos 86 anos de idade, José Zaragoza. Ele estava em sua casa, no Jardim Europa, em Sao Paulo. Publicitário, artista plástico e cineasta, Zaragoza era conhecido como “o Z da DPZ”, agência que fundou em 1968 junto com Roberto Dualibi e Francesc Petit. Nasceu em Alicante, Espanha, em 14 de julho de 1930, e estava radicado no Brasil desde 1952. Foi o 1º presidente e um dos fundadores do Clube de Criaçao de Sao Paulo. A respeito do falecimento do amigo, Dualibi declarou – “Estou profundamente triste, pois perdi um amigo da vida inteira. Era o maior artista gráfico que eu conheci, dono de uma capacidade criativa desmedida, de um enorme bom gosto criativo, como já nao se encontra nos dias de hoje. Zara era um pouco de tudo, inquieto, estava sempre fazendo algo novo. Era acima de tudo um empreendedor. Até os últimos dias trabalhava em seu atelier organizando uma obra vasta e de grande qualidade. A propaganda perde uma referência”. Informaçoes sobre velório e enterro ainda nao foram divulgadas.

