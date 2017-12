Morre, aos 98 anos, a atriz Eva Todor

A atriz Eva Fódor Nolding, conhecida como Eva Todor, morreu na manhã deste domingo, em casa, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia. Com 98 anos, ela sofria de Mal de Parkinson e Alzheimer, além de problemas cardíacos, informa a Globo em comunicado. Húngara de nascimento, Eva Todor foi um dos grandes nomes da TV, do cinema e do teatro nacional. Nascida em 09 de novembro de 1919, na Hungria, veio com a família para Brasil para fugir da Europa pós-guerra. Estreou na Globo como Kiki Blanche, em “Locomotivas” (1977), de Cassiano Gabus Mendes, 1ª novela colorida no horário das 19:00. Sua última apariçao na TV foi em 2012, em “Salve Jorge”, de Glória Perez, quando interpretou Dália. No mesmo ano, fez uma participaçao especial em “As Brasileiras”. Eva Todor era viúva e nao deixa filhos.

publicidade publicidade