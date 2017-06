Morreu, aos 61 anos, Paulo Nogueira – criador do Diário do Centro do Mundo

O jornalismo brasileiro está de luto. Morreu, na noite desta 5ª feira, dia 29 de junho, Paulo Nogueira, idealizador e diretor do site de notícias ‘Diário do Centro do Mundo‘, o DCM. Nogueira travava uma batalha contra o câncer há 10 meses. Vindo de uma família de jornalistas – filho de Emir Nogueira e irmao de Kiko Nogueira -, Paulo trabalhou durante a maior parte de sua carreira nas editoras Abril e Globo, deixando sua marca em veículos como Veja, Exame e Época. O corpo de Paulo Nogueira está sendo velado no Cemitério Gethsêmani do Morumbi, Praça da Ressurreiçao, número 1, das 10:00 até as 15:00. No DCM você lê o texto que Kiko Nogueira escreveu em homenagem ao irmao.

