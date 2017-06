Motel do Rio apela para contas inativas do FGTS para atrair a clientela – veja isso

O hotel/motel Shalimar, que fica no Vidigal, no Rio de Janeiro, decidiu apelar para o saldo das contas inativas do FGTS para atrair potenciais clientes. “Atençao ao FGTS! Pegue o seu ‘inativo’ e venha botar para funcionar!”, diz o anúncio colocado na fachada do estabelecimento. ;-) Foto de Christianne Picanço. Saiu no Ancelmo.

