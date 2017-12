Motoboy em chamas faz entregas para o Burger King – veja esse comercial

Para divulgar o serviço de entrega do Burger King na Alemanha, a agência Grabarz & Partner criou esse comercial que mostra motoboys em chamas – uma referência aos hambúrgueres da rede de fast-food, que sao “grelhados como churrasco“, lembra do slogan? ;-) Via Adeevee.

publicidade publicidade