Movimento criado por jovens lisboetas quer banir utilizaçao de canudos plásticos

As jovens portuguesas Luisa Mandacaru, Carolina Gonçalves e Teresinha do Vale lançaram hoje um projeto que pretende banir a utilizaçao de canudos plásticos na regiao de Cascais, distrito de Lisboa – o ‘Movimento Claro‘. “O nosso objetivo é acabar com as palhinhas (canudos) de plástico no Concelho de Cascais e para isso precisamos da ajuda de todos. As palhinhas sao um objeto desnecessário, nao sao recicláveis e acabam no mar, onde sao responsáveis pela morte de várias espécies e consequentemente afetam o nosso ecossistema“, diz Luisa. O movimento começou com a abordagem de restaurantes que se comprometeram a deixar de usar os canudos e também com a escolha de embaixadores, que divulgam e reforçam a iniciativa. Leia mais no Sao Paulo Sao.

