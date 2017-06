MPF quer que SBT se retrate publicamente por comentário de Sheherazade

Saiu no Notícias da TV – o Ministério Público Federal entrou esta semana com um recurso na Justiça pedindo que o SBT se retrate publicamente por um comentário de Rachel Sheherazade. No dia 04 de fevereiro de 2014, no telejornal ‘SBT Brasil’, a jornalista defendeu a agressao a um adolescente que foi amarrado nu a um poste após cometer furto no Rio de Janeiro. No ano passado, o SBT obteve uma vitória em 1ª instância no processo, que corre desde setembro de 2014 – um juiz da 14ª Vara Cível Federal de Sao Paulo julgou o caso improcedente. Essa semana, no entanto, o procurador regional da República, Walter Claudius Rothenburg, contestou a sentença e alegou que a emissora extrapolou o direito de livre expressao e informaçao ao exibir mensagens que incitam a violência. A PRDC (Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadao) exige que o SBT veicule um quadro com a retrataçao dos comentários da jornalista, com multa de R$ 500 mil por cada dia de descumprimento. Ainda segundo o Notícias da TV, a mensagem precisará esclarecer aos telespectadores que a incitaçao à violência nao é legítima e constitui crime ainda mais grave que as infraçoes cometidas pelo adolescente. Leia mais aqui.

