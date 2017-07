Mr. Jagger – 2 novas músicas solo e a “garota de Lisboa”

“Tive uma garota em Lisboa” – é o que diz Mick Jagger em um dos vídeos das suas duas novas músicas solo (‘England Lost’ e ‘Gotta Get a Grip’), que estao sendo muito bem recebidas pela crítica aqui em Portugal e na Europa. Saindo do forno, logo após completar 76 anos, em ‘England Lost’ encontramos o vocalista dos Stones bastante assustado e aparentemente descrente com a atual situaçao da Inglaterra na era do Brexit. As cenas em preto e branco mostram o ator Luke Evans atormentado, perdido, querendo fugir, sem receber nenhum apoio das pessoas que encontra. Durante todo o percurso, a frase musical “I went to see England, but England is lost” (Eu vim para ver a Inglaterra, mas a Inglaterra está perdida) é repetida várias vezes como um mantra da derrota. Apesar do sentimento de insegurança que percorre toda a açao, aos 3’28” do vídeo o eterno conquistador Mick Jagger faz uma pausa, um breve respiro na letra e, com jeito de uma quase confissao, canta para quem quiser ouvir – “I had a girl in Lisbon/ a girl in Rome/ now I’ll have to stay at home” (Tive uma garota em Lisboa/ outra em Roma/ agora tenho que ficar em casa”). Uma vez Rolling Stones, sempre um Stones…

publicidade publicidade