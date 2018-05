Multishow comemora audiência de Chaves e Chapolin no horário nobre

A estreia de Chaves e Chapolin no Multishow na 2ª feira, dia 21 de maio, foi TOP4 de audiência entre indivíduos com TV por assinatura no seu horário de exibiçao e 2º lugar entre jovens de 12 a 17 anos. O Multishow informa que garantiu um acréscimo de 71% de audiência em relaçao à média da faixa das 23:00. Nos horários de reprise, às 13:00, houve um crescimento de 80% de audiência, e na faixa das 18:30, uma elevaçao de 92%. No Twitter, #ChavesNoMultishow ficou entre os assuntos mais comentados do mundo no dia da estreia. O Multishow adquiriu os direitos de exibiçao de Chaves e Chapolin para a TV Paga e Video On Demand produzidos nos anos 70 pela rede mexicana Televisa. Os seriados serao exibidos em ordem cronológica e o canal recrutou os dubladores originais que ainda estao em atuaçao para participarem do projeto.

