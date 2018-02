Museu de Londres exibe camiseta criada em homenagem ao br Jean Charles

A camiseta in memoriam de Jean Charles de Menezes, o brasileiro assassinado pela polícia londrina ao ser confundido com um terrorista, em 2005, está entre as 100 expostas pelo Museu de Moda e Tecidos de Londres (Fashion and Textile Museum) em sua exibiçao ‘T-shirt: Cult – Culture – Subversion‘. A peça estampa a frase ‘I’m Not A Terrorist’ (Eu Nao Sou um Terrorista); veja abaixo. Entre as outras camisetas exibidas estao uma que o cantor George Michael usou em 1984, com os dizeres ‘Choose Life’ (Escolha a Vida). A autora da frase é a designer Katharine Hamnett, que criou ainda ‘Save The Word‘ (Salve o Mundo) e ‘Use a Condom‘ (Use Camisinha). Para um encontro com a entao primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher, ela foi vestida com uma maxi-camiseta estampada com uma frase de protesto contra a estocagem de mísseis americanos Pershing em território britânico. A exposiçao das camisetas que fizeram história inclui também as de campanhas contra AIDS e pelos direitos LGTB, como aquela que anuncia – “Ninguém sabe que eu sou lésbica“. Uma seçao inteira é dedicada à música e outra, aos célebres do mundo da moda (Gucci, Yves Saint Lauren e Dior). A propósito, Dior estampou uma coleçao com a frase ‘Devemos Todos Ser Feministas‘, e tudo o que arrecadou foi repassado à instituiçao de caridade criada por Rihanna. A exibiçao começou no último dia 09 e vai até o dia 06 de maio. Via Moises Rabinovici.

