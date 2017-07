Música da década? ‘Despacito’ é a mais tocada da história do streaming

Se você está vivo na Terra neste exato momento, você já deve ter escutado o hit ‘Despacito‘ – provavelmente, mais de uma vez. A música do cantor porto-riquenho Luis Fonsi em parceria com o rapper Daddy Yankee é a mais marcante de 2017. Mas só isso nao basta para descrevê-la: nesta quarta-feira (19), ‘Despacito‘ se tornou a música mais tocada em serviços de streaming da história. Somando a versao original com o remix de Justin Bieber, ela superou 4,6 bilhoes de execuçoes, considerando todas as plataformas de streaming. E o melhor (ou pior, pra quem já está cansado do hit): fez isso em apenas 6 meses. Olha que nem saiu um clipe com o remix da cançao ainda, e Justin Bieber é famoso por quebrar recordes…dessa forma, ‘Despacito‘ caminha nao apenas para ser a música mais importante do ano, como também da década. E, diferente do que o título sugere (‘devagarinho‘, em espanhol), está fazendo isso cada vez mais rápido… ;-) Notícia da Vulture.

