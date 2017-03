Na capa da piauí, clássicos da literatura mundial têm autoria de… Alexandre de Moraes

A ediçao de março da revista piauí traz na capa uma estante com clássicos da literatura mundial e campeoes de vendas ao redor do mundo. Com um detalhe – todos sao assinados nao por seus respectivos autores, mas pelo novo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A criaçao é do artista gráfico Caio Borges, que também faz as caricaturas do expediente da revista. Ao Blue Bus, a publicaçao comenta – “Afinal, se a acusaçao de plágio nao faz diferença para um dos órgãos mais importantes da justiça brasileira e nem para a Presidência da República, deve ser muito egoísmo dos autores se preocupar em assinar o que eles mesmos escreveram…”

