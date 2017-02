Na capa da piauí, ilustraçao que a New Yorker nao quis publicar em 1990

A capa da piauí deste mês traz ilustraçao de Bruce McCall que mostra a Casa Branca se transformando na Trump Tower, símbolo maior do império de Donald Trump. Em sua coluna no Globo, Ancelmo conta que a ilustraçao foi feita em 1990 para a New Yorker, só que na época a revista nao quis publicar o desenho. Vinte e sete anos depois, ilustra a capa da revista brasileira que chega hoje às bancas. “Nos anos 1990, era tao ridículo imaginar que Trump pudesse chegar perto de liderar a naçao que, na época, aquela minha ideia nem pareceu tao engraçada; afinal, Trump vivia dizendo idiotices”, declarou McCall a piauí.

