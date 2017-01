Na capa do jornal, marca publica anúncio em reaçao à posse de Trump

Sem papas na língua, a marca de petiscos Al Rifai, do Líbano, publicou um anúncio na capa do Daily Star se posicionando a respeito da posse de Donald Trump como presidente dos EUA. “The world has gone nuts”, diz a peça que ocupou cerca de 1/4 da página da ediçao deste sábado. “Nuts”, em inglês, significa “nozes”, um dos produtos vendidos pela Al Rifai, mas também significa “louco”, dando à frase o seguinte sentido – “O mundo enlouqueceu”. Detalhe – o anúncio aparece logo abaixo da principal matéria de capa, justamente sobre a posse de Trump. Segundo Fadi Mroue, fundador da agência République, de Beirute, a “Al Rifai é uma marca que geralmente nao tem medo de correr riscos, mas foi cautelosa em abordar algo tao político assim. Eles prosseguiram com a ideia porque sentiram que esse era o sentimento geral na regiao”. Ainda de acordo com o publicitário, o maior desafio foi convencer o jornal a veicular a peça – “Mas como a publicidade impressa está tendo dificuldades na regiao, esse foi nosso jeito de dizer que ela ainda nao morreu”. Via AdFreak.

