Na China, bicicletas viraram Minions para divulgar ‘Meu Malvado Favorito 3’

Matéria do Ad Age fala sobre o incrível crescimento das empresas de compartilhamento de bicicletas ao longo do último ano na China. Algumas cidades chinesas já contavam com programas de aluguel de bicicletas, hoje comuns em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil, mas o negócio decolou quando as empresas começaram a oferecer bikes que podem ser estacionadas em qualquer lugar – e nao apenas em estaçoes determinadas. Desde entao, o número de usuários vem dobrando mês a mês – em março já eram mais de 20 milhoes de usuários ativos mensais. Os anunciantes, claro, estao atentos. Os apps de compartilhamento conseguem reunir uma série de informaçoes sobre os ciclistas – a regiao onde moram, sua rota para o trabalho, por quais lojas passam em seu trajeto e se estao passeando em uma cidade diferente, por exemplo. Quem pegou carona nessa onda foi a Universal Pictures. Para divulgar o filme ‘Despicable Me 3’ (Meu Malvado Favorito 3), a produtora transformou as bicicletas do serviço Ofo em outdoors ambulantes do longa-metragem. Como as bikes da Ofo sao amarelas, foi relativamente fácil transformá-las em Minions, veja nas fotos. :-)

