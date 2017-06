Na foto original Cristiano Ronaldo usava Adidas, mas imagem virou anúncio da Nike

Para celebrar a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeoes da Europa, a Nike – patrocinadora de Cristiano Ronaldo, estrela do time espanhol – criou um anúncio com uma foto do jogador português ainda criança, junto da frase – “Esse garoto sabia”. A peça foi divulgada no Twitter de Cristiano Ronaldo, acompanhada do slogan da Nike – ‘Just Do It’. Tudo ia bem até Jay Bucks, um YouTuber australiano, responder ao tuite do jogador revelando que, na foto original, ele estava usando um moletom estampado com um proeminente logo da Adidas – detalhe que, é claro, a Nike fez questao de esconder. ;-) Via DesignTAXI.

I find it hilarious you were actually wearing an Adidas jumper in this photo xD pic.twitter.com/q5AQ5alDFy — JΛY BUCKS 🇦🇺 (@TheMasterBucks) 4 de junho de 2017

