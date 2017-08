Na Globo, jornalista apresenta 2 telejornais em menos de 3 horas

Nao está fácil para ninguém mesmo. A jornalista Renata Lo Prete, da GloboNews e da Globo, vem apresentando 2 telejornais diários em menos de 3 horas – 1º o ‘Jornal da Dez‘ e, em seguida, o ‘Jornal da Globo‘. A situaçao incomum já vem sendo alvo de críticas dentro da própria emissora, uma vez que fugiria ao tal “padrao Globo de qualidade”. Lo Prete assumiu recentemente o noticiário da GloboNews, depois que Donny de Nucio foi para o ‘Jornal Hoje‘, substituindo Evaristo Costa. E, desde 2015, ela é a 1ª substituta de William Waack no ‘Jornal da Globo‘ – ele está atualmente de férias. Para fazer com que a correria funcione, a emissora alterou os horários e rotinas de dezenas de funcionários. As informaçoes sao do site Notícias da TV, que diz que essa situaçao deve durar até o dia 08 de setembro.

