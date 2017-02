Na Globo, Oscar gravado e com substituto para Glória Pires nos comentários

Segundo nota da colunista Keila Jimenez no R7, a Globo – que já era criticada por nao exibir o Oscar em sua totalidade, dando sempre prioridade à sua programaçao normal – este ano nem sequer transmitirá o Oscar ao vivo. A maior premiaçao do cinema deverá ir ao ar na emissora apenas 1 dia depois, no dia 27 de fevereiro, para nao atrapalhar a transmissao do Carnaval. No domingo, no máximo alguns ‘flashes’ da cerimônia sao esperados. Além disso, a Globo já encontrou um substituto para Glória Pires como comentarista do prêmio – Miguel Falabella foi o escolhido para dividir a transmissao com Maria Beltrao e Artur Xexéo.

