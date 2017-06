Na Holanda, pedestres podem pegar carona com ciclistas que estao passando ;)

Olha só a ideia – na Holanda, onde a circulaçao de bicicletas é enorme, a Uniao Holandesa dos Ciclistas, em parceria com o artista Mapije de Wit, definiu alguns pontos da cidade de Utrecht como lugares em que os pedestres podem pegar carona com os ciclistas. Seis placas foram colocadas em locais próximos à estaçao central – quem quiser carona deve ficar próximo à placa e fazer o gesto internacionalmente conhecido dos caroneiros. A prefeitura diz que gostou da ideia, mas terá de remover as placas porque sua instalaçao é ilegal. De qualquer forma, até o momento vários ciclistas e pedestres já estao apoiando a iniciativa, que parece que tem tudo pra dar certo. Via DesignTAXI.

publicidade publicidade