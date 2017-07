Na Inglaterra, as letras A, B e O estao desaparecendo das placas – saiba por quê

Uma ideia para copiar… As letras A, B e O – correspondentes aos tipos sanguíneos – estao desaparecendo de algumas placas, ruas e jornais da Inglaterra. A campanha faz parte da Semana Nacional do Sangue, criada pela NHS Blood and Transplant, responsável pela gestao dos bancos de sangue no país. Na última década houve uma queda de 40% nas doaçoes, colocando em risco milhares de pessoas. Os ingleses também estao sendo desafiados a retirar as letras A, B e O dos seus nomes nas redes sociais e compartilhar a mudança através da hashtag da campanha, #missingtype, mostrando a falta que essas letras fazem. Na foto, a rua da residência do primeiro-ministro britânico. Com Marketeer.

