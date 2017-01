“Na Lata” | Antarctica estreia websérie que homenageia os catadores de lata

Depois do sucesso com a série “No Gogó”, em 2016, que impactou mais de 50 milhoes de pessoas com a história de samba e autenticidade sob a perspectiva de um vendedor ambulante, a cerveja Antarctica estreia amanhã, dia 31/01, a 2ª ediçao da websérie. Em “Na Lata”, com novos personagens e enredo, a marca conta a história de um catador de lata, Vavá, interpretado por Douglas Silva, amigo de Guto (Thiago Martins), protagonista da série anterior. Assim como “No Gogó”, a nova série foi concebida e produzida pela AlmapBBDO. A direçao é de Quico Meirelles, da produtora O2 Filmes. A trilha foi criada e produzida pela S de Samba, de Jair Oliveira e Wilson Simoninha. Ao todo, “Na Lata” terá 4 episódios semanais, até o carnaval. A série também estreia o conceito “Coisa BOA gera coisa BOA”.

