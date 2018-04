Na WMcCann – nova VP de Planejamento substitui profissional q vai para o Facebook

A WMcCann comunica a desvinculaçao de Debora Nitta, que ocupava o cargo de VP de Planejamento. Debora passa a responder agora como executiva do Facebook, onde aceitou o convite para exercer a funçao de Head of Agency da empresa. A vice-presidência de Planejamento passa a ser ocupada pela até entao diretora Luciana Padovani (foto). “Seguimos assim a filosofia de reconhecimento, valorizaçao dos talentos da casa e política de sucessao planejada, na qual eu sempre acreditei”, afirma Hugo Rodrigues, Chairman e CEO da WMcCann. Graduada em Publicidade pela USP e com MBA pela canadense Rotman School of Management, Luciana tem 15 anos de experiência e, na publicidade, iniciou na McCann.

publicidade publicidade