“Nao aguenta, bebe leite” | Burger King lança campanha do Mega Stacker Atômico

O Mega Stacker, maior sanduíche do Burger King, agora tem uma versao ‘atômica’, com muita carne, queijo e ainda mais bacon do que o original. O ‘Mega Stacker Atômico’, como é chamado, chega ao menu da rede com uma campanha que desafia os consumidores para ver quem tem coragem de encarar o lanche inteiro e quem nao aguenta. Com o conceito criativo “Nao aguenta, bebe leite”, o filme foi desenvolvido pela agência DAVID e mostra consumidores tentando comer o sanduíche. Quem nao foi capaz de terminá-lo recebeu uma mamadeirinha com leite de verdade. Além do filme, a açao conta com posts nas redes sociais, Mídia Out of Home e TV paga.

