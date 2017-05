Nao foi só com Trump – Papa tira foto “emburrado” ao lado de outro líder mundial

O Papa Francisco parece nao estar nos seus melhores dias. Depois de virar assunto mundial graças a uma foto com cara de poucos amigos ao lado da família Trump, o pontífice virou manchete novamente pelo mesmo motivo. A diferença é que, ao invés de Trump, o Papa agora posou ao lado do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e sua esposa, Sophie Gregoire-Trudeau. Com a mesma cara de “emburrado”. E sim, Justin Trudeau, cujas posiçoes diferem das de Trump em praticamente todos os sentidos. Ou seja, talvez o problema nem seja o presidente dos EUA. Talvez o Papa simplesmente tenha perdido a fé nos líderes mundiais ou esteja com a paciência zerada para tirar fotos ao lado de políticos. A internet, é claro, nao poderia deixar de compartilhar o seu veredito – veja algumas opinioes sobre as fotos carrancudas do Papa logo abaixo. Com Mashable e BuzzFeed.

Maybe Pope Francis just doesn’t like politicians. pic.twitter.com/ZF0tw3lZEQ — Matt Harris (@mattfharris) 29 de maio de 2017

“Talvez o Papa Francisco apenas nao goste de políticos.”

The Pope is basically every kid that has to take a gizillion pictures with relatives on their first holy communion pic.twitter.com/DszYwsEBCz — Aaron Vallely (@Vallmeister) 29 de maio de 2017

“O Papa é basicamente toda criança que tem que tirar um zilhao de fotos com os parentes em sua 1ª comunhao.”

The Pope doesn’t seem happy to meet anyone lately. Almost like it has nothing to do with politics. pic.twitter.com/ypBwKcan2C — Bill O’Keefe (@thatbillokeefe) 29 de maio de 2017

“O Papa nao parece feliz em encontrar ninguém ultimamente. Quase como se nao tivesse nada a ver com política.”

@CdnPress The Pope is still getting over his meeting with Trump, apparently. — DanJustDan (@ShotoDan2016) 29 de maio de 2017

“O Papa ainda nao superou seu encontro com Trump, aparentemente.”

“O Papa cool nunca sorri, nao é sua marca registrada.”

