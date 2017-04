Nao, a Infoglobo nao vai imprimir O Dia – q tb nao conseguiu vender a grafica

Fazendo agua por todos os lados o projeto da Ejesa de imprimir o jornal O Dia no parque gráfico da Infoglobo, seu concorrente no Rio de Janeiro. O grupo português queria vender o parque gráfico de O Dia – localizado em Benfica, na Zona Norte da cidade – mas nao conseguiu encontrar comprador. Além disso, as Organizaçoes Globo recuaram e nao querem dividir a sua gráfica com o concorrente. Hoje no Radar.

