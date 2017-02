#NaoDeixemORadioMorrer | A crise do rádio e o peso da idade

Sou um apaixonado pelo rádio! Cresci com meu pai escutando os jogos do Flamengo no radinho de pilha, em casa, com ou sem TV, e até mesmo nas arquibancadas do Maracanã. Depois das vitórias, na volta pra casa, nao desgrudava a orelha das transmissoes pós-jogo. Era a melhor forma de festejar os triunfos rubro-negros. Tive a oportunidade também, aqui na Argentina, de apresentar durante um tempo uma coluna de música brasileira no programa da jornalista Patricia Chomnalez, na radio FM La Isla. Também tive o prazer de participar de programas políticos ao lado da amiga, jornalista e produtora argentina Gloria Beretervide.

Talvez seja pela minha trajetória pessoal e profissional que esteja sentindo tao profundamente a agonia da Rádio Tupi AM (Diários Associados), com seus funcionários em greve, e o fim da MPBFM (Grupo Bandeirantes), que agora transmite só online a única programaçao do Rio dedicada exclusivamente à Música Popular Brasileira.

De quem é a culpa? Da crise nacional? Do avanço das novas tecnologias? Da incompetência administrativa? Do monópolio da mídia e do canibalismo comercial dos gigantes? Nao tenho a resposta. A única coisa que sei é que escutar rádio pela internet nunca será igual que no radinho de pilha ou no velho aparelho de som da sala da minha mãe, com bandeja de CD e dupla entrada para fita cassete. Pela 1ª vez, aos 40, sinto na pele o peso da idade. #NaoDeixemORadioMorrer

Em tempo: Funcionários recusam proposta dos Associados e greve continua na Super Rádio Tupi. Seus funcionários realizaram uma assembleia na tarde da última 4ª feira. A grande novidade desde o começo da mobilizaçao é que os Diários Associados apresentaram uma proposta para o acerto de salários: nesta 6ª seria depositado um pagamento e alguns dias depois o valor equivalente a meio salário. Além disso, a estabilidade no emprego nao estava garantida, o que poderia ser uma brecha para a demissao daqueles que aderiram à paralisaçao. A proposta nao foi aceita e a greve prossegue. Via Radioamantes.

