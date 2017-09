‘Narcos’ ganhou contagem regressiva com ampulheta cheia de cocaína

Para o lançamento da 3ª temporada de ‘Narcos’, a agência parisiense Ubi Bene criou um anúncio de mídia exterior batizado de ‘The White Countdown’. Nas colunas de publicidade da Champs-Elysées, em Paris, instalou ampulhetas gigantes preenchidas com um pó branco, imitando cocaína. Os 10 episódios da 3ª temporada da série estao disponíveis na Netflix desde a última 6ª feira, dia 1º de setembro. Via Ads of the World.

