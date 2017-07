‘Narcos’ volta à Netflix no dia 1º de setembro – veja o trailer e as 1as imagens aqui

“Agente Peña, quanto você conhece sobre o Cartel de Cali?“. Em um mundo pós-Pablo Escobar, as palavras finais ditas na 2ª temporada de ‘Narcos’ foram um prenúncio do pivô da nova temporada sobre o mundo corrupto, poderoso e altamente lucrativo do Cartel de Cali, na Colômbia. Agora que a caçada por Pablo Escobar terminou, o DEA volta sua atençao à organizaçao do tráfico de drogas mais rica do mundo. Liderado por 4 poderosos chefoes, o Cartel de Cali opera de forma bem diferente do de Escobar, preferindo subornar oficiais do governo e manter suas açoes violentas longe das manchetes. A 3ª temporada de Narcos estreia mundialmente na Netflix em 1º de setembro. Falando em Narcos, viu essa? Bial entrevista Wagner Moura sem mencionar palavras ‘Narcos’ e ‘Netflix’

