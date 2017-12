Nem Amazon, nem Hulu, nem HBO – sabe qual é o maior concorrente da Netflix?

Está aí uma das grandes “revelaçoes” de 2017 que vc talvez tenha perdido. Ao apresentar os resultados financeiros da Netflix no 1º trimestre do ano, Reed Hasting, CEO da empresa, foi questionado sobre a concorrência com a Amazon, que também está investindo pesado em conteúdo em vídeo. Depois de elogiar a concorrente e dizer, basicamente, que o mercado tem lugar para todos, Hastings declarou – “Pense bem, quando vc assiste a um programa da Netflix e fica viciado, vc fica acordado até tarde da noite. (…) estamos competindo com o sono”. Nao é difícil perceber porque a afirmaçao faz sentido – ou vai dizer que vc nunca teve que lutar contra seus olhos pesados enquanto assistia a mais um episódio daquele seriado? No final das contas, a briga é pelo tempo do usuário, que pode ser gasto de diferentes formas e em diferentes plataformas – até mesmo dormindo. ;-) A declaraçao, aliás, fez sucesso no Twitter, quando a conta da Netflix oficialmente reconheceu – “O sono é meu maior inimigo.” Via Recode. | Foto: Andrew Harrer—Bloomberg/Getty Images

Sleep is my greatest enemy. — Netflix “Mariah Carey’s Merriest Christmas” US (@netflix) 17 de abril de 2017

