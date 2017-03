Nem Coca, nem Pepsi – refrigerante orgânico é a bebida oficial do Lollapalooza

É a 1ª vez na história dos grandes festivais de música que o refrigerante oficial do evento será de marca que nao faz parte do mainstream do mercado. Nem Coca-Cola, nem Pepsi – o refrigerante orgânico Wewi é quem terá exclusividade no Lollapalooza, que acontece nos próximos dias 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos. Para a fabricante, a Wewish Bebidas Saudáveis S.A., a prova de que o mercado está em transformaçao, impulsionada pelo desejo do consumidor de substituir os refrigerantes convencionais por produtos mais saudáveis. O Wewi, que está disponível em 3 sabores – Guaraná, Cola e Laranha –, se apresenta como “o 1º refrigerante orgânico do Brasil e o 1º refrigerante orgânico de guaraná do mundo”. Alega nao conter sódio, conservantes, corantes, aromatizantes sintéticos, ácido fosfórico, agrotóxicos, ingredientes transgênicos ou qualquer elemento de origem artificial em sua fórmula.

publicidade publicidade