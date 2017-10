Nem parece, mas esses currículos foram feitos usando o Microsoft Word

Organizar um currículo apresentável também conta pontos na hora de buscar um novo emprego. E se você nao tem familiaridade com ferramentas como o Photoshop, nem tudo está perdido. ;-) O DesignTAXI compartilha página do Creative Market com 50 templates de currículos que nao parecem, mas foram feitos no Microsoft Word – eles podem ser personalizados com diferentes fontes, cores e outras formataçoes. O único porém é que nao sao gratuitos – custam entre USD 10 e USD 17 –, mas o investimento pode valer a pena para quem deseja fazer um upgrade no seu currículo.

publicidade publicidade